История обменного курса кенийский шиллинг–лаосские кипы

Обменный курс кенийских шиллинга/лаосские кипы сейчас составляет 170,166, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.009% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/лаосские кипы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 170,348, и минимумом, равным 169,888, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.170%.