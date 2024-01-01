Kenya şilininden Laos kipine

Reel döviz kuru ile KES → LAK çevirin

1.000 kes
139.534 lak

1.00000 KES = 139.53400 LAK

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.711.353450.931450.7967181.538783.0365
1 SGD0.74230811125.121.004680.6914520.591411.1421961.6386
1 NGN0.0006597550.00088879110.0008929480.0006145560.000525640.001015170.0547839
1 CAD0.7388530.9953451119.8910.6882330.5886571.1368761.3517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Laos Kipi
1 KES139.53400 LAK
5 KES697.67000 LAK
10 KES1395.34000 LAK
20 KES2790.68000 LAK
50 KES6976.70000 LAK
100 KES13953.40000 LAK
250 KES34883.50000 LAK
500 KES69767.00000 LAK
1000 KES139534.00000 LAK
2000 KES279068.00000 LAK
5000 KES697670.00000 LAK
10000 KES1395340.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Kenya Şilini
1 LAK0.00717 KES
5 LAK0.03583 KES
10 LAK0.07167 KES
20 LAK0.14333 KES
50 LAK0.35833 KES
100 LAK0.71667 KES
250 LAK1.79167 KES
500 LAK3.58335 KES
1000 LAK7.16669 KES
2000 LAK14.33338 KES
5000 LAK35.83345 KES
10000 LAK71.66690 KES