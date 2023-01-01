1 тысяча кенийских шиллингов в лаосские кипы
Сконвертируйте KES в LAK по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KES к LAK
1 KES = 136.05500 LAK
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Кенийский шиллинг / Лаосский кип
|1 KES
|136.05500 LAK
|5 KES
|680.27500 LAK
|10 KES
|1360.55000 LAK
|20 KES
|2721.10000 LAK
|50 KES
|6802.75000 LAK
|100 KES
|13605.50000 LAK
|250 KES
|34013.75000 LAK
|500 KES
|68027.50000 LAK
|1000 KES
|136055.00000 LAK
|2000 KES
|272110.00000 LAK
|5000 KES
|680275.00000 LAK
|10000 KES
|1360550.00000 LAK