شلن كيني إلى دينار كويتي

تحويل KES إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
2.095 kwd

1.00000 KES = 0.00210 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066288.6381.436541.660880.9634518.3176
1GBP1.1536711.23015102.2681.657441.916271.111521.1343
1USD0.93790.812909183.13451.347351.557750.9036517.1803
1INR0.01128180.009778240.012028710.01620690.01873780.01086970.206657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / Kuwaiti Dinar
1 KES0.00210 KWD
5 KES0.01048 KWD
10 KES0.02095 KWD
20 KES0.04191 KWD
50 KES0.10477 KWD
100 KES0.20953 KWD
250 KES0.52383 KWD
500 KES1.04766 KWD
1000 KES2.09532 KWD
2000 KES4.19064 KWD
5000 KES10.47660 KWD
10000 KES20.95320 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / شلن كيني
1 KWD477.25400 KES
5 KWD2386.27000 KES
10 KWD4772.54000 KES
20 KWD9545.08000 KES
50 KWD23862.70000 KES
100 KWD47725.40000 KES
250 KWD119313.50000 KES
500 KWD238627.00000 KES
1000 KWD477254.00000 KES
2000 KWD954508.00000 KES
5000 KWD2386270.00000 KES
10000 KWD4772540.00000 KES