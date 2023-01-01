شلن كيني إلى ريال كمبودي

تحويل KES إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٧٬٩١٧٫٢٠ khr

1.00000 KES = 27.91720 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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KES إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.066188.62971.436571.660850.9635518.3172
1GBP1.153811.23102.2551.657431.916191.1117521.1332
1USD0.9380.813008183.13451.34751.557880.903817.1815
1INR0.01128290.009779430.012028710.01620870.01873920.01087150.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / ريال كمبوديا
1 KES27.91720 KHR
5 KES139.58600 KHR
10 KES279.17200 KHR
20 KES558.34400 KHR
50 KES1395.86000 KHR
100 KES2791.72000 KHR
250 KES6979.30000 KHR
500 KES13958.60000 KHR
1000 KES27917.20000 KHR
2000 KES55834.40000 KHR
5000 KES139586.00000 KHR
10000 KES279172.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / شلن كيني
1 KHR0.03582 KES
5 KHR0.17910 KES
10 KHR0.35820 KES
20 KHR0.71640 KES
50 KHR1.79101 KES
100 KHR3.58202 KES
250 KHR8.95505 KES
500 KHR17.91010 KES
1000 KHR35.82020 KES
2000 KHR71.64040 KES
5000 KHR179.10100 KES
10000 KHR358.20200 KES