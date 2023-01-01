شلن كيني إلى يوان صيني

تحويل KES إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
49.58 cny

1.00000 KES = 0.04958 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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KES إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Chinese Yuan RMB
1 KES0.04958 CNY
5 KES0.24789 CNY
10 KES0.49578 CNY
20 KES0.99156 CNY
50 KES2.47890 CNY
100 KES4.95780 CNY
250 KES12.39450 CNY
500 KES24.78900 CNY
1000 KES49.57800 CNY
2000 KES99.15600 CNY
5000 KES247.89000 CNY
10000 KES495.78000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / شلن كيني
1 CNY20.17020 KES
5 CNY100.85100 KES
10 CNY201.70200 KES
20 CNY403.40400 KES
50 CNY1008.51000 KES
100 CNY2017.02000 KES
250 CNY5042.55000 KES
500 CNY10085.10000 KES
1000 CNY20170.20000 KES
2000 CNY40340.40000 KES
5000 CNY100851.00000 KES
10000 CNY201702.00000 KES