شلن كيني إلى كوانزا أنغولي

تحويل KES إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
5661.98 aoa

1.00000 KES = 5.66198 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
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KES إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.06688.62141.436811.661340.963718.3186
1GBP1.1536711.2298102.2391.657591.916621.1117921.1334
1USD0.93810.81314183.13451.347851.558480.90417.1844
1INR0.0112840.009781020.012028710.01621290.01874650.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Angolan Kwanza
1 KES5.66198 AOA
5 KES28.30990 AOA
10 KES56.61980 AOA
20 KES113.23960 AOA
50 KES283.09900 AOA
100 KES566.19800 AOA
250 KES1415.49500 AOA
500 KES2830.99000 AOA
1000 KES5661.98000 AOA
2000 KES11323.96000 AOA
5000 KES28309.90000 AOA
10000 KES56619.80000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن كيني
1 AOA0.17662 KES
5 AOA0.88309 KES
10 AOA1.76617 KES
20 AOA3.53234 KES
50 AOA8.83085 KES
100 AOA17.66170 KES
250 AOA44.15425 KES
500 AOA88.30850 KES
1000 AOA176.61700 KES
2000 AOA353.23400 KES
5000 AOA883.08500 KES
10000 AOA1766.17000 KES