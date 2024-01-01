Kenya şilininden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile KES → AOA çevirin

1.000 kes
5.589,59 aoa

1.00000 KES = 5.58959 AOA

08:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855311.0735589.14511.453431.651620.9490918.318
1 GBP1.1691711.25515104.2251.699281.9311.1096421.4166
1 USD0.93150.796718183.03771.353851.538460.8840517.063
1 INR0.01121770.009594650.012042710.0163040.01852730.01064640.205485

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Kenya şilininden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Angola Kvanzası
1 KES5.58959 AOA
5 KES27.94795 AOA
10 KES55.89590 AOA
20 KES111.79180 AOA
50 KES279.47950 AOA
100 KES558.95900 AOA
250 KES1397.39750 AOA
500 KES2794.79500 AOA
1000 KES5589.59000 AOA
2000 KES11179.18000 AOA
5000 KES27947.95000 AOA
10000 KES55895.90000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kenya Şilini
1 AOA0.17890 KES
5 AOA0.89452 KES
10 AOA1.78904 KES
20 AOA3.57808 KES
50 AOA8.94520 KES
100 AOA17.89040 KES
250 AOA44.72600 KES
500 AOA89.45200 KES
1000 AOA178.90400 KES
2000 AOA357.80800 KES
5000 AOA894.52000 KES
10000 AOA1789.04000 KES