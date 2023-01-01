دولار جامايكي إلى روبية نيبالية

تحويل JMD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٨٥٤٫٩٨ npr

1.00000 JMD = 0.85498 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066388.64631.438011.661160.963418.3099
1GBP1.1532711.2297102.231.658371.915721.1110621.1157
1USD0.93780.813206183.13451.34861.557880.903317.1714
1INR0.01128080.009781820.012028710.01622190.01873920.01086550.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Nepalese Rupee
1 JMD0.85498 NPR
5 JMD4.27492 NPR
10 JMD8.54984 NPR
20 JMD17.09968 NPR
50 JMD42.74920 NPR
100 JMD85.49840 NPR
250 JMD213.74600 NPR
500 JMD427.49200 NPR
1000 JMD854.98400 NPR
2000 JMD1709.96800 NPR
5000 JMD4274.92000 NPR
10000 JMD8549.84000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار جامايكي
1 NPR1.16961 JMD
5 NPR5.84805 JMD
10 NPR11.69610 JMD
20 NPR23.39220 JMD
50 NPR58.48050 JMD
100 NPR116.96100 JMD
250 NPR292.40250 JMD
500 NPR584.80500 JMD
1000 NPR1169.61000 JMD
2000 NPR2339.22000 JMD
5000 NPR5848.05000 JMD
10000 NPR11696.10000 JMD