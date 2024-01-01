Jamaika dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile JMD → NPR çevirin

1.000 jmd
850,18 npr

1.00000 JMD = 0.85018 NPR

07:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0737589.1451.454131.653070.9493618.3302
1 GBP1.1691911.25545104.231.700191.93281.1099921.432
1 USD0.93130.796527183.02211.354251.539530.8841517.0712
1 INR0.01121770.009594160.01204510.01631190.01854360.01064960.205622

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Jamaika dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Nepal Rupisi
1 JMD0.85018 NPR
5 JMD4.25088 NPR
10 JMD8.50176 NPR
20 JMD17.00352 NPR
50 JMD42.50880 NPR
100 JMD85.01760 NPR
250 JMD212.54400 NPR
500 JMD425.08800 NPR
1000 JMD850.17600 NPR
2000 JMD1700.35200 NPR
5000 JMD4250.88000 NPR
10000 JMD8501.76000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Jamaika Doları
1 NPR1.17623 JMD
5 NPR5.88115 JMD
10 NPR11.76230 JMD
20 NPR23.52460 JMD
50 NPR58.81150 JMD
100 NPR117.62300 JMD
250 NPR294.05750 JMD
500 NPR588.11500 JMD
1000 NPR1176.23000 JMD
2000 NPR2352.46000 JMD
5000 NPR5881.15000 JMD
10000 NPR11762.30000 JMD