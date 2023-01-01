دولار جامايكي إلى فرنك قمري

تحويل JMD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
2982 kmf

1.00000 JMD = 2.98206 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:0 UTC
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JMD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.64631.437961.661030.963218.3014
1GBP1.1533411.22975102.2351.658381.915651.1108921.1068
1USD0.937850.813173183.13451.348551.557750.903317.1635
1INR0.01128080.009781420.012028710.01622130.01873780.01086550.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / فرنك جزر القمر
1 JMD2.98206 KMF
5 JMD14.91030 KMF
10 JMD29.82060 KMF
20 JMD59.64120 KMF
50 JMD149.10300 KMF
100 JMD298.20600 KMF
250 JMD745.51500 KMF
500 JMD1491.03000 KMF
1000 JMD2982.06000 KMF
2000 JMD5964.12000 KMF
5000 JMD14910.30000 KMF
10000 JMD29820.60000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار جامايكي
1 KMF0.33534 JMD
5 KMF1.67670 JMD
10 KMF3.35339 JMD
20 KMF6.70678 JMD
50 KMF16.76695 JMD
100 KMF33.53390 JMD
250 KMF83.83475 JMD
500 KMF167.66950 JMD
1000 KMF335.33900 JMD
2000 KMF670.67800 JMD
5000 KMF1676.69500 JMD
10000 KMF3353.39000 JMD