Jamaika dolarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile JMD → KMF çevirin

1.000 jmd
2.932 kmf

1.00000 JMD = 2.93246 KMF

07:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0737589.13861.454021.652940.94918518.3342
1 GBP1.1694711.25575104.2481.700471.933111.1100521.4418
1 USD0.93130.796337183.01621.354151.539410.88417.0749
1 INR0.01121850.009592550.012045810.01631190.01854350.01064850.205682

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Jamaika dolarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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JMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Komor Frangı
1 JMD2.93246 KMF
5 JMD14.66230 KMF
10 JMD29.32460 KMF
20 JMD58.64920 KMF
50 JMD146.62300 KMF
100 JMD293.24600 KMF
250 JMD733.11500 KMF
500 JMD1466.23000 KMF
1000 JMD2932.46000 KMF
2000 JMD5864.92000 KMF
5000 JMD14662.30000 KMF
10000 JMD29324.60000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Jamaika Doları
1 KMF0.34101 JMD
5 KMF1.70505 JMD
10 KMF3.41011 JMD
20 KMF6.82022 JMD
50 KMF17.05055 JMD
100 KMF34.10110 JMD
250 KMF85.25275 JMD
500 KMF170.50550 JMD
1000 KMF341.01100 JMD
2000 KMF682.02200 JMD
5000 KMF1705.05500 JMD
10000 KMF3410.11000 JMD