دولار جامايكي إلى روبية هندية

تحويل JMD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
534.63 inr

1.00000 JMD = 0.53463 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:22 UTC
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JMD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066488.65461.438041.66080.9633518.3055
1GBP1.153211.22975102.2351.658321.91521.1109421.1095
1USD0.937750.813173183.13451.34851.557390.9033517.1657
1INR0.01127970.009781420.012028710.01622070.01873340.01086610.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الروبية الهندية
1 JMD0.53463 INR
5 JMD2.67313 INR
10 JMD5.34627 INR
20 JMD10.69254 INR
50 JMD26.73135 INR
100 JMD53.46270 INR
250 JMD133.65675 INR
500 JMD267.31350 INR
1000 JMD534.62700 INR
2000 JMD1069.25400 INR
5000 JMD2673.13500 INR
10000 JMD5346.27000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جامايكي
1 INR1.87046 JMD
5 INR9.35230 JMD
10 INR18.70460 JMD
20 INR37.40920 JMD
50 INR93.52300 JMD
100 INR187.04600 JMD
250 INR467.61500 JMD
500 INR935.23000 JMD
1000 INR1870.46000 JMD
2000 INR3740.92000 JMD
5000 INR9352.30000 JMD
10000 INR18704.60000 JMD