دولار جامايكي إلى دولار فيجي

تحويل JMD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٤٫٥٨ fjd

1.00000 JMD = 0.01458 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:57 UTC
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JMD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار فيجي
1 JMD0.01458 FJD
5 JMD0.07289 FJD
10 JMD0.14577 FJD
20 JMD0.29155 FJD
50 JMD0.72888 FJD
100 JMD1.45775 FJD
250 JMD3.64438 FJD
500 JMD7.28875 FJD
1000 JMD14.57750 FJD
2000 JMD29.15500 FJD
5000 JMD72.88750 FJD
10000 JMD145.77500 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار جامايكي
1 FJD68.59880 JMD
5 FJD342.99400 JMD
10 FJD685.98800 JMD
20 FJD1371.97600 JMD
50 FJD3429.94000 JMD
100 FJD6859.88000 JMD
250 FJD17149.70000 JMD
500 FJD34299.40000 JMD
1000 FJD68598.80000 JMD
2000 FJD137197.60000 JMD
5000 FJD342994.00000 JMD
10000 FJD685988.00000 JMD