Jamaika dolarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → FJD çevirin

1.000 jmd
14,48 fjd

1.00000 JMD = 0.01448 FJD

07:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0751.538581.347250.9312519.00350.796021.3539
1 JPY0.0066633310.01025210.008977180.006205010.1266270.005304150.00902149
1 AUD0.6499597.541210.8756450.60525212.35130.5173730.879967
1 SGD0.742253111.3941.1420210.69120714.10540.5908481.00494

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Jamaika dolarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Fiji Doları
1 JMD0.01448 FJD
5 JMD0.07241 FJD
10 JMD0.14482 FJD
20 JMD0.28964 FJD
50 JMD0.72410 FJD
100 JMD1.44819 FJD
250 JMD3.62048 FJD
500 JMD7.24095 FJD
1000 JMD14.48190 FJD
2000 JMD28.96380 FJD
5000 JMD72.40950 FJD
10000 JMD144.81900 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Jamaika Doları
1 FJD69.05160 JMD
5 FJD345.25800 JMD
10 FJD690.51600 JMD
20 FJD1381.03200 JMD
50 FJD3452.58000 JMD
100 FJD6905.16000 JMD
250 FJD17262.90000 JMD
500 FJD34525.80000 JMD
1000 FJD69051.60000 JMD
2000 FJD138103.20000 JMD
5000 FJD345258.00000 JMD
10000 FJD690516.00000 JMD