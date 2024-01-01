10 bin Fiji dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → JMD çevirin

1,000FJ$ FJD = 69,52J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 FJD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek71,024971,8353
Düşük69,001569,0015
Ortalama69,844270,4141
Değişim-2.12%-0.72%
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1 FJD → JMD istatistikleri

FJD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 71,0249, en düşük 69,0015 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 69,8442 oldu. FJD → JMD kurundaki değişiklik -2.12 değerindeydi.

FJD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 71,8353, en düşük 69,0015 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 70,4141 oldu. FJD → JMD kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Jamaika Doları
1 FJD69,51960 JMD
5 FJD347,59800 JMD
10 FJD695,19600 JMD
20 FJD1.390,39200 JMD
50 FJD3.475,98000 JMD
100 FJD6.951,96000 JMD
250 FJD17.379,90000 JMD
500 FJD34.759,80000 JMD
1000 FJD69.519,60000 JMD
2000 FJD139.039,20000 JMD
5000 FJD347.598,00000 JMD
10000 FJD695.196,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Fiji Doları
1 JMD0,01438 FJD
5 JMD0,07192 FJD
10 JMD0,14384 FJD
20 JMD0,28769 FJD
50 JMD0,71922 FJD
100 JMD1,43844 FJD
250 JMD3,59610 FJD
500 JMD7,19220 FJD
1000 JMD14,38440 FJD
2000 JMD28,76880 FJD
5000 JMD71,92200 FJD
10000 JMD143,84400 FJD