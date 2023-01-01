جنيه جيرزي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل JEP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
139242 bdt

1.00000 JEP = 139.24200 BDT

Mid-market exchange rate at 20:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492181.658270.964518.8241
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911391.1118221.6975
1 USD0.912650.791797183.3351.361851.513430.8802517.18
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634190.01816080.01056280.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bangladeshi Taka
1 JEP139.24200 BDT
5 JEP696.21000 BDT
10 JEP1392.42000 BDT
20 JEP2784.84000 BDT
50 JEP6962.10000 BDT
100 JEP13924.20000 BDT
250 JEP34810.50000 BDT
500 JEP69621.00000 BDT
1000 JEP139242.00000 BDT
2000 JEP278484.00000 BDT
5000 JEP696210.00000 BDT
10000 JEP1392420.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جيرسي
1 BDT0.00718 JEP
5 BDT0.03591 JEP
10 BDT0.07182 JEP
20 BDT0.14363 JEP
50 BDT0.35909 JEP
100 BDT0.71817 JEP
250 BDT1.79543 JEP
500 BDT3.59087 JEP
1000 BDT7.18174 JEP
2000 BDT14.36348 JEP
5000 BDT35.90870 JEP
10000 BDT71.81740 JEP