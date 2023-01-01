Jerseypund till bangladeshiska taka

Konvertera JEP till BDT med den verkliga valutakursen

1 000 jep
139 201 bdt

1.00000 JEP = 139.20100 BDT

Mid-market exchange rate at 14:05
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86651.09491.18071.4921.657320.962918.6757
1 GBP1.1540711.26265105.2371.7221.912821.1112521.5547
1 USD0.914050.791985183.34621.36381.514920.880217.071
1 INR0.01096720.009502350.011998110.01636310.01817630.01056080.20482

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du Jerseypund till bangladeshiska taka

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och BDT i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till BDT och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

JEP till EUR

JEP till GBP

JEP till INR

JEP till JPY

JEP till RUB

JEP till AUD

JEP till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Jerseypund/Bangladeshisk taka
1 JEP139.20100 BDT
5 JEP696.00500 BDT
10 JEP1392.01000 BDT
20 JEP2784.02000 BDT
50 JEP6960.05000 BDT
100 JEP13920.10000 BDT
250 JEP34800.25000 BDT
500 JEP69600.50000 BDT
1000 JEP139201.00000 BDT
2000 JEP278402.00000 BDT
5000 JEP696005.00000 BDT
10000 JEP1392010.00000 BDT
Växelkurser Bangladeshisk taka/Jerseypund
1 BDT0.00718 JEP
5 BDT0.03592 JEP
10 BDT0.07184 JEP
20 BDT0.14368 JEP
50 BDT0.35919 JEP
100 BDT0.71839 JEP
250 BDT1.79596 JEP
500 BDT3.59193 JEP
1000 BDT7.18385 JEP
2000 BDT14.36770 JEP
5000 BDT35.91925 JEP
10000 BDT71.83850 JEP