Jerseypund till sydafrikanska rand

Konvertera JEP till ZAR med den verkliga valutakursen

1000 jep
23605.20 zar

1.00000 JEP = 23.60520 ZAR

Mid-market exchange rate at 14:18
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865951.092991.08641.490821.656790.9628518.6627
1 GBP1.154811.26215105.1921.72171.913361.111921.5529
1 USD0.9150.792299183.34381.36411.515960.88117.0763
1 INR0.01097860.009506390.011998510.01636710.01818920.01057070.20489

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du Jerseypund till sydafrikanska rand

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och ZAR i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till ZAR och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

JEP till EUR

JEP till GBP

JEP till INR

JEP till JPY

JEP till RUB

JEP till AUD

JEP till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Jerseypund/Sydafrikansk rand
1 JEP23.60520 ZAR
5 JEP118.02600 ZAR
10 JEP236.05200 ZAR
20 JEP472.10400 ZAR
50 JEP1180.26000 ZAR
100 JEP2360.52000 ZAR
250 JEP5901.30000 ZAR
500 JEP11802.60000 ZAR
1000 JEP23605.20000 ZAR
2000 JEP47210.40000 ZAR
5000 JEP118026.00000 ZAR
10000 JEP236052.00000 ZAR
Växelkurser Sydafrikansk rand/Jerseypund
1 ZAR0.04236 JEP
5 ZAR0.21182 JEP
10 ZAR0.42363 JEP
20 ZAR0.84727 JEP
50 ZAR2.11817 JEP
100 ZAR4.23635 JEP
250 ZAR10.59088 JEP
500 ZAR21.18175 JEP
1000 ZAR42.36350 JEP
2000 ZAR84.72700 JEP
5000 ZAR211.81750 JEP
10000 ZAR423.63500 JEP