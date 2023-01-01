جنيه جيرزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل JEP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٢٬٢٦٠٫٠٧ bam

1.00000 JEP = 2.26007 BAM

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.492071.658390.964518.8245
1 GBP1.152611.26295105.2481.719821.911531.1116921.6979
1 USD0.912650.791797183.3351.361751.513550.8802517.1803
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634070.01816220.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 JEP2.26007 BAM
5 JEP11.30035 BAM
10 JEP22.60070 BAM
20 JEP45.20140 BAM
50 JEP113.00350 BAM
100 JEP226.00700 BAM
250 JEP565.01750 BAM
500 JEP1130.03500 BAM
1000 JEP2260.07000 BAM
2000 JEP4520.14000 BAM
5000 JEP11300.35000 BAM
10000 JEP22600.70000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه جيرسي
1 BAM0.44246 JEP
5 BAM2.21232 JEP
10 BAM4.42464 JEP
20 BAM8.84928 JEP
50 BAM22.12320 JEP
100 BAM44.24640 JEP
250 BAM110.61600 JEP
500 BAM221.23200 JEP
1000 BAM442.46400 JEP
2000 BAM884.92800 JEP
5000 BAM2212.32000 JEP
10000 BAM4424.64000 JEP