Jersey poundundan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile JEP → BAM çevirin

1.000 jep
2.288,42 bam

1.00000 JEP = 2.28842 BAM

07:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0732589.09471.453451.653320.94821518.3292
1 GBP1.1699911.25575104.2451.70061.934451.1094121.4459
1 USD0.931750.796337183.01391.354251.540480.8837517.0782
1 INR0.0112240.009592810.012046210.01631350.01855680.01064580.205727

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Jersey poundundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 JEP2.28842 BAM
5 JEP11.44210 BAM
10 JEP22.88420 BAM
20 JEP45.76840 BAM
50 JEP114.42100 BAM
100 JEP228.84200 BAM
250 JEP572.10500 BAM
500 JEP1144.21000 BAM
1000 JEP2288.42000 BAM
2000 JEP4576.84000 BAM
5000 JEP11442.10000 BAM
10000 JEP22884.20000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Jersey poundu
1 BAM0.43698 JEP
5 BAM2.18492 JEP
10 BAM4.36984 JEP
20 BAM8.73968 JEP
50 BAM21.84920 JEP
100 BAM43.69840 JEP
250 BAM109.24600 JEP
500 BAM218.49200 JEP
1000 BAM436.98400 JEP
2000 BAM873.96800 JEP
5000 BAM2184.92000 JEP
10000 BAM4369.84000 JEP