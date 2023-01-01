جنيه جيرزي إلى كوانزا أنغولي

تحويل JEP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
1057760 aoa

1.00000 JEP = 1057.76000 AOA

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.492071.658390.964518.8245
1 GBP1.152611.26295105.2481.719821.911531.1116921.6979
1 USD0.912650.791797183.3351.361751.513550.8802517.1803
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634070.01816220.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Angolan Kwanza
1 JEP1057.76000 AOA
5 JEP5288.80000 AOA
10 JEP10577.60000 AOA
20 JEP21155.20000 AOA
50 JEP52888.00000 AOA
100 JEP105776.00000 AOA
250 JEP264440.00000 AOA
500 JEP528880.00000 AOA
1000 JEP1057760.00000 AOA
2000 JEP2115520.00000 AOA
5000 JEP5288800.00000 AOA
10000 JEP10577600.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه جيرسي
1 AOA0.00095 JEP
5 AOA0.00473 JEP
10 AOA0.00945 JEP
20 AOA0.01891 JEP
50 AOA0.04727 JEP
100 AOA0.09454 JEP
250 AOA0.23635 JEP
500 AOA0.47270 JEP
1000 AOA0.94540 JEP
2000 AOA1.89080 JEP
5000 AOA4.72699 JEP
10000 AOA9.45398 JEP