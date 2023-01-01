20 جنيه جيرزي إلى كوانزا أنغولي

تحويل JEP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jep
٢٠٬٣٤٣ aoa

1.00000 JEP = 1017.15000 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 AOA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Angolan Kwanza
1 JEP1017.15000 AOA
5 JEP5085.75000 AOA
10 JEP10171.50000 AOA
20 JEP20343.00000 AOA
50 JEP50857.50000 AOA
100 JEP101715.00000 AOA
250 JEP254287.50000 AOA
500 JEP508575.00000 AOA
1000 JEP1017150.00000 AOA
2000 JEP2034300.00000 AOA
5000 JEP5085750.00000 AOA
10000 JEP10171500.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه جيرسي
1 AOA0.00098 JEP
5 AOA0.00492 JEP
10 AOA0.00983 JEP
20 AOA0.01966 JEP
50 AOA0.04916 JEP
100 AOA0.09831 JEP
250 AOA0.24579 JEP
500 AOA0.49157 JEP
1000 AOA0.98314 JEP
2000 AOA1.96629 JEP
5000 AOA4.91572 JEP
10000 AOA9.83144 JEP