20 Jerseypund till angolanska kwanza

Konvertera JEP till AOA med den verkliga valutakursen

20 jep
21130.40 aoa

1.00000 JEP = 1056.52000 AOA

Mid-market exchange rate at 15:41
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867151.093991.18511.492191.658180.963918.7465
1 GBP1.153211.2614105.1481.720681.912081.1115721.617
1 USD0.914150.79277183.35781.36411.515840.8811517.1373
1 INR0.01096670.009510450.011996510.01636440.01818470.01057070.205587

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Så här konverterar du Jerseypund till angolanska kwanza

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och AOA i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till AOA och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Angolansk kwanza
1 JEP1056.52000 AOA
5 JEP5282.60000 AOA
10 JEP10565.20000 AOA
20 JEP21130.40000 AOA
50 JEP52826.00000 AOA
100 JEP105652.00000 AOA
250 JEP264130.00000 AOA
500 JEP528260.00000 AOA
1000 JEP1056520.00000 AOA
2000 JEP2113040.00000 AOA
5000 JEP5282600.00000 AOA
10000 JEP10565200.00000 AOA
Växelkurser Angolansk kwanza/Jerseypund
1 AOA0.00095 JEP
5 AOA0.00473 JEP
10 AOA0.00947 JEP
20 AOA0.01893 JEP
50 AOA0.04733 JEP
100 AOA0.09465 JEP
250 AOA0.23663 JEP
500 AOA0.47325 JEP
1000 AOA0.94650 JEP
2000 AOA1.89300 JEP
5000 AOA4.73250 JEP
10000 AOA9.46501 JEP