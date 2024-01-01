Jersey poundundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile JEP → AOA çevirin

1.000 jep
1.052.730 aoa

1.00000 JEP = 1052.73000 AOA

07:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0732589.09641.453661.653570.9488218.3318
1 GBP1.1698811.25555104.231.700581.934441.1100121.4455
1 USD0.931750.796464183.01551.354451.540710.8840517.0806
1 INR0.01122380.009594160.012045910.01631560.01855930.01064920.205752

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Jersey poundundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Angola Kvanzası
1 JEP1052.73000 AOA
5 JEP5263.65000 AOA
10 JEP10527.30000 AOA
20 JEP21054.60000 AOA
50 JEP52636.50000 AOA
100 JEP105273.00000 AOA
250 JEP263182.50000 AOA
500 JEP526365.00000 AOA
1000 JEP1052730.00000 AOA
2000 JEP2105460.00000 AOA
5000 JEP5263650.00000 AOA
10000 JEP10527300.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Jersey poundu
1 AOA0.00095 JEP
5 AOA0.00475 JEP
10 AOA0.00950 JEP
20 AOA0.01900 JEP
50 AOA0.04750 JEP
100 AOA0.09499 JEP
250 AOA0.23748 JEP
500 AOA0.47496 JEP
1000 AOA0.94991 JEP
2000 AOA1.89983 JEP
5000 AOA4.74957 JEP
10000 AOA9.49914 JEP