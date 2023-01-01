50 Angola kvanzasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile AOA → JEP çevirin

50 aoa
0.05 jep

1.00000 AOA = 0.00094 JEP

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865551.0978591.46551.490221.656130.962218.8272
1 GBP1.1553311.2684105.6751.721731.913411.1116621.752
1 USD0.910850.788395183.31331.35741.508520.8764517.1492
1 INR0.01093310.009463010.012002910.01629270.01810660.01051990.20584

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Angola kvanzasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Jersey poundu
1 AOA0.00094 JEP
5 AOA0.00470 JEP
10 AOA0.00941 JEP
20 AOA0.01881 JEP
50 AOA0.04703 JEP
100 AOA0.09406 JEP
250 AOA0.23514 JEP
500 AOA0.47029 JEP
1000 AOA0.94057 JEP
2000 AOA1.88114 JEP
5000 AOA4.70285 JEP
10000 AOA9.40571 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Angola Kvanzası
1 JEP1063.18000 AOA
5 JEP5315.90000 AOA
10 JEP10631.80000 AOA
20 JEP21263.60000 AOA
50 JEP53159.00000 AOA
100 JEP106318.00000 AOA
250 JEP265795.00000 AOA
500 JEP531590.00000 AOA
1000 JEP1063180.00000 AOA
2000 JEP2126360.00000 AOA
5000 JEP5315900.00000 AOA
10000 JEP10631800.00000 AOA