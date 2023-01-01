Jerseypund till angolanska kwanza

Konvertera JEP till AOA med den verkliga valutakursen

1000 jep
1058100 aoa

1.00000 JEP = 1058.10000 AOA

Mid-market exchange rate at 14:04
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86651.093991.17381.492021.657420.96318.6735
1 GBP1.1540711.2625105.2261.721991.912881.1113721.5516
1 USD0.914150.792079183.34751.363951.515150.880317.0706
1 INR0.01096810.009503330.01199810.01636460.01817870.01056180.204812

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Så här konverterar du Jerseypund till angolanska kwanza

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och AOA i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till AOA och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Angolansk kwanza
1 JEP1058.10000 AOA
5 JEP5290.50000 AOA
10 JEP10581.00000 AOA
20 JEP21162.00000 AOA
50 JEP52905.00000 AOA
100 JEP105810.00000 AOA
250 JEP264525.00000 AOA
500 JEP529050.00000 AOA
1000 JEP1058100.00000 AOA
2000 JEP2116200.00000 AOA
5000 JEP5290500.00000 AOA
10000 JEP10581000.00000 AOA
Växelkurser Angolansk kwanza/Jerseypund
1 AOA0.00095 JEP
5 AOA0.00473 JEP
10 AOA0.00945 JEP
20 AOA0.01890 JEP
50 AOA0.04725 JEP
100 AOA0.09451 JEP
250 AOA0.23627 JEP
500 AOA0.47254 JEP
1000 AOA0.94509 JEP
2000 AOA1.89018 JEP
5000 AOA4.72544 JEP
10000 AOA9.45089 JEP