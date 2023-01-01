5 كرونة آيسلندية إلى مانات أذربيجاني

تحويل ISK إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

5 isk
0.06 azn

1.00000 ISK = 0.01226 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / مانات أذربيجان
1 ISK0.01226 AZN
5 ISK0.06130 AZN
10 ISK0.12260 AZN
20 ISK0.24520 AZN
50 ISK0.61299 AZN
100 ISK1.22598 AZN
250 ISK3.06495 AZN
500 ISK6.12990 AZN
1000 ISK12.25980 AZN
2000 ISK24.51960 AZN
5000 ISK61.29900 AZN
10000 ISK122.59800 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Icelandic Króna
1 AZN81.56760 ISK
5 AZN407.83800 ISK
10 AZN815.67600 ISK
20 AZN1631.35200 ISK
50 AZN4078.38000 ISK
100 AZN8156.76000 ISK
250 AZN20391.90000 ISK
500 AZN40783.80000 ISK
1000 AZN81567.60000 ISK
2000 AZN163135.20000 ISK
5000 AZN407838.00000 ISK
10000 AZN815676.00000 ISK