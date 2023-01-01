جنيه مانكس إلى فرنك رواندي

تحويل IMP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
١٬٥٦٤٬٦٢٠ rwf

1.00000 IMP = 1564.62000 RWF

Mid-market exchange rate at 20:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492071.658390.964518.8251
1 GBP1.1527411.263105.2521.719891.911611.1118221.6995
1 USD0.912650.791766183.3351.361751.513550.880317.1809
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634070.01816220.01056340.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Rwandan Franc
1 IMP1564.62000 RWF
5 IMP7823.10000 RWF
10 IMP15646.20000 RWF
20 IMP31292.40000 RWF
50 IMP78231.00000 RWF
100 IMP156462.00000 RWF
250 IMP391155.00000 RWF
500 IMP782310.00000 RWF
1000 IMP1564620.00000 RWF
2000 IMP3129240.00000 RWF
5000 IMP7823100.00000 RWF
10000 IMP15646200.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / جنيه جزيرة مان
1 RWF0.00064 IMP
5 RWF0.00320 IMP
10 RWF0.00639 IMP
20 RWF0.01278 IMP
50 RWF0.03196 IMP
100 RWF0.06391 IMP
250 RWF0.15978 IMP
500 RWF0.31957 IMP
1000 RWF0.63913 IMP
2000 RWF1.27827 IMP
5000 RWF3.19567 IMP
10000 RWF6.39134 IMP