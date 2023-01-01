جنيه مانكس إلى ليو روماني

تحويل IMP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
5731.98 ron

1.00000 IMP = 5.73198 RON

Mid-market exchange rate at 20:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.492151.658240.964518.8212
1 GBP1.152611.26285105.241.719941.911381.1116921.6944
1 USD0.912750.79186183.3351.361951.513550.880317.1789
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634310.01816220.01056340.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Romanian Leu
1 IMP5.73198 RON
5 IMP28.65990 RON
10 IMP57.31980 RON
20 IMP114.63960 RON
50 IMP286.59900 RON
100 IMP573.19800 RON
250 IMP1432.99500 RON
500 IMP2865.99000 RON
1000 IMP5731.98000 RON
2000 IMP11463.96000 RON
5000 IMP28659.90000 RON
10000 IMP57319.80000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جزيرة مان
1 RON0.17446 IMP
5 RON0.87230 IMP
10 RON1.74460 IMP
20 RON3.48920 IMP
50 RON8.72300 IMP
100 RON17.44600 IMP
250 RON43.61500 IMP
500 RON87.23000 IMP
1000 RON174.46000 IMP
2000 RON348.92000 IMP
5000 RON872.30000 IMP
10000 RON1744.60000 IMP