10 آلاف ليو روماني إلى جنيه مانكس

تحويل RON إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
1743.53 imp

1.00000 RON = 0.17435 IMP

Mid-market exchange rate at 14:33
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93081.36671.538220.8065821.349850.89883.2195
1EUR1.0743511.468311.652590.866551.450210.9648589.4069
1CAD0.7316890.68105311.12550.5901670.9876710.65705760.8908
1AUD0.65010.605110.88849210.5243590.8775370.5837954.101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه جزيرة مان
1 RON0.17435 IMP
5 RON0.87177 IMP
10 RON1.74353 IMP
20 RON3.48706 IMP
50 RON8.71765 IMP
100 RON17.43530 IMP
250 RON43.58825 IMP
500 RON87.17650 IMP
1000 RON174.35300 IMP
2000 RON348.70600 IMP
5000 RON871.76500 IMP
10000 RON1743.53000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Romanian Leu
1 IMP5.73548 RON
5 IMP28.67740 RON
10 IMP57.35480 RON
20 IMP114.70960 RON
50 IMP286.77400 RON
100 IMP573.54800 RON
250 IMP1433.87000 RON
500 IMP2867.74000 RON
1000 IMP5735.48000 RON
2000 IMP11470.96000 RON
5000 IMP28677.40000 RON
10000 IMP57354.80000 RON