كونا كرواتية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل HRK إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
963.28 ttd

1.00000 HRK = 0.96328 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:1 UTC
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HRK إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.064488.50221.438591.662090.963618.3396
1GBP1.152611.2268102.0051.658081.915681.1106521.1378
1USD0.93950.815129183.14751.351551.561520.905417.23
1INR0.01129920.009803410.012026810.01625480.01878020.01088910.207222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار ترينيداد وتوباغو
1 HRK0.96328 TTD
5 HRK4.81639 TTD
10 HRK9.63278 TTD
20 HRK19.26556 TTD
50 HRK48.16390 TTD
100 HRK96.32780 TTD
250 HRK240.81950 TTD
500 HRK481.63900 TTD
1000 HRK963.27800 TTD
2000 HRK1926.55600 TTD
5000 HRK4816.39000 TTD
10000 HRK9632.78000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Croatian Kuna
1 TTD1.03812 HRK
5 TTD5.19060 HRK
10 TTD10.38120 HRK
20 TTD20.76240 HRK
50 TTD51.90600 HRK
100 TTD103.81200 HRK
250 TTD259.53000 HRK
500 TTD519.06000 HRK
1000 TTD1038.12000 HRK
2000 TTD2076.24000 HRK
5000 TTD5190.60000 HRK
10000 TTD10381.20000 HRK