كونا كرواتية إلى ريال قطري

تحويل HRK إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥١٧٫٧١ qar

1.00000 HRK = 0.51771 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:32 UTC
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HRK إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0642588.48391.438231.66250.963818.3459
1GBP1.1524711.2266101.9821.657631.916111.1107521.1445
1USD0.939650.815262183.1421.35141.562130.9059517.2383
1INR0.01130150.009805650.012027610.01625410.01878870.01089640.207336

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الريال القطري
1 HRK0.51771 QAR
5 HRK2.58856 QAR
10 HRK5.17711 QAR
20 HRK10.35422 QAR
50 HRK25.88555 QAR
100 HRK51.77110 QAR
250 HRK129.42775 QAR
500 HRK258.85550 QAR
1000 HRK517.71100 QAR
2000 HRK1035.42200 QAR
5000 HRK2588.55500 QAR
10000 HRK5177.11000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Croatian Kuna
1 QAR1.93158 HRK
5 QAR9.65790 HRK
10 QAR19.31580 HRK
20 QAR38.63160 HRK
50 QAR96.57900 HRK
100 QAR193.15800 HRK
250 QAR482.89500 HRK
500 QAR965.79000 HRK
1000 QAR1931.58000 HRK
2000 QAR3863.16000 HRK
5000 QAR9657.90000 HRK
10000 QAR19315.80000 HRK