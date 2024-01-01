Hırvat kunasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile HRK → QAR çevirin

1.000 hrk
519,33 qar

1.00000 HRK = 0.51933 QAR

05:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93181.541070.795641.6435219.0554
1 CAD0.73838910.9949420.6880571.137910.5874921.2135614.0703
1 SGD0.7421431.0050810.6915551.143690.5904781.2197314.1418
1 EUR1.073151.453371.4460211.65380.853851.7637420.4493

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Hırvat kunasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Katar Riyali
1 HRK0.51933 QAR
5 HRK2.59664 QAR
10 HRK5.19327 QAR
20 HRK10.38654 QAR
50 HRK25.96635 QAR
100 HRK51.93270 QAR
250 HRK129.83175 QAR
500 HRK259.66350 QAR
1000 HRK519.32700 QAR
2000 HRK1038.65400 QAR
5000 HRK2596.63500 QAR
10000 HRK5193.27000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Hırvat Kunası
1 QAR1.92557 HRK
5 QAR9.62785 HRK
10 QAR19.25570 HRK
20 QAR38.51140 HRK
50 QAR96.27850 HRK
100 QAR192.55700 HRK
250 QAR481.39250 HRK
500 QAR962.78500 HRK
1000 QAR1925.57000 HRK
2000 QAR3851.14000 HRK
5000 QAR9627.85000 HRK
10000 QAR19255.70000 HRK