50 Katar riyalinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile QAR → HRK çevirin

1,000QR QAR = 1,925kn HRK

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 QAR → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,92611,9261
Düşük1,92531,9228
Ortalama1,92581,9258
Değişim-0.01%0.02%
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1 QAR → HRK istatistikleri

QAR → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9261, en düşük 1,9253 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9258 oldu. QAR → HRK kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

QAR → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9261, en düşük 1,9228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9258 oldu. QAR → HRK kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,401277,950,7890,9431.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2431198,3590,5630,6731.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Hırvat Kunası
1 QAR1,92530 HRK
5 QAR9,62650 HRK
10 QAR19,25300 HRK
20 QAR38,50600 HRK
50 QAR96,26500 HRK
100 QAR192,53000 HRK
250 QAR481,32500 HRK
500 QAR962,65000 HRK
1000 QAR1.925,30000 HRK
2000 QAR3.850,60000 HRK
5000 QAR9.626,50000 HRK
10000 QAR19.253,00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Katar Riyali
1 HRK0,51940 QAR
5 HRK2,59700 QAR
10 HRK5,19399 QAR
20 HRK10,38798 QAR
50 HRK25,96995 QAR
100 HRK51,93990 QAR
250 HRK129,84975 QAR
500 HRK259,69950 QAR
1000 HRK519,39900 QAR
2000 HRK1.038,79800 QAR
5000 HRK2.596,99500 QAR
10000 HRK5.193,99000 QAR