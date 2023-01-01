كونا كرواتية إلى دينار بحريني

تحويل HRK إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
53.531 bhd

1.00000 HRK = 0.05353 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:51 UTC
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HRK إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.065188.56361.438581.663570.963818.3161
1GBP1.1519411.22695102.0221.657181.916361.1102421.0994
1USD0.93890.815029183.15051.350651.561890.90517.1966
1INR0.01129130.009801850.012026410.01624340.01878390.01088390.206813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Bahraini Dinar
1 HRK0.05353 BHD
5 HRK0.26765 BHD
10 HRK0.53531 BHD
20 HRK1.07061 BHD
50 HRK2.67653 BHD
100 HRK5.35305 BHD
250 HRK13.38263 BHD
500 HRK26.76525 BHD
1000 HRK53.53050 BHD
2000 HRK107.06100 BHD
5000 HRK267.65250 BHD
10000 HRK535.30500 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Croatian Kuna
1 BHD18.68090 HRK
5 BHD93.40450 HRK
10 BHD186.80900 HRK
20 BHD373.61800 HRK
50 BHD934.04500 HRK
100 BHD1868.09000 HRK
250 BHD4670.22500 HRK
500 BHD9340.45000 HRK
1000 BHD18680.90000 HRK
2000 BHD37361.80000 HRK
5000 BHD93404.50000 HRK
10000 BHD186809.00000 HRK