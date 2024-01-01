Hırvat kunasından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile HRK → BHD çevirin

1.000 hrk
53,698 bhd

1.00000 HRK = 0.05370 BHD

05:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347350.931851.540950.795641.6432519.0559
1 CAD0.73847110.9949780.6881341.137950.5875571.2134914.0722
1 SGD0.7421981.0050510.6916071.143690.5905221.2196214.1432
1 EUR1.073151.453211.4459111.653670.853831.7634520.4498

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bahreyn Dinarı
1 HRK0.05370 BHD
5 HRK0.26849 BHD
10 HRK0.53698 BHD
20 HRK1.07396 BHD
50 HRK2.68491 BHD
100 HRK5.36982 BHD
250 HRK13.42455 BHD
500 HRK26.84910 BHD
1000 HRK53.69820 BHD
2000 HRK107.39640 BHD
5000 HRK268.49100 BHD
10000 HRK536.98200 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Hırvat Kunası
1 BHD18.62260 HRK
5 BHD93.11300 HRK
10 BHD186.22600 HRK
20 BHD372.45200 HRK
50 BHD931.13000 HRK
100 BHD1862.26000 HRK
250 BHD4655.65000 HRK
500 BHD9311.30000 HRK
1000 BHD18622.60000 HRK
2000 BHD37245.20000 HRK
5000 BHD93113.00000 HRK
10000 BHD186226.00000 HRK