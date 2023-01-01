لمبيرة هندوراسية إلى شلن تنزاني

تحويل HNL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٠١٬٦٣٥ tzs

1.00000 HNL = 101.63500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الشلن التنزاني
1 HNL101.63500 TZS
5 HNL508.17500 TZS
10 HNL1016.35000 TZS
20 HNL2032.70000 TZS
50 HNL5081.75000 TZS
100 HNL10163.50000 TZS
250 HNL25408.75000 TZS
500 HNL50817.50000 TZS
1000 HNL101635.00000 TZS
2000 HNL203270.00000 TZS
5000 HNL508175.00000 TZS
10000 HNL1016350.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / لامبيرا هندوراسي
1 TZS0.00984 HNL
5 TZS0.04920 HNL
10 TZS0.09839 HNL
20 TZS0.19678 HNL
50 TZS0.49196 HNL
100 TZS0.98391 HNL
250 TZS2.45978 HNL
500 TZS4.91956 HNL
1000 TZS9.83912 HNL
2000 TZS19.67824 HNL
5000 TZS49.19560 HNL
10000 TZS98.39120 HNL