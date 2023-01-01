لمبيرة هندوراسية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل HNL إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٢٧٥٫٢٣ ttd

1.00000 HNL = 0.27523 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:48 UTC
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HNL إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.065288.56711.438451.662950.9640518.3267
1GBP1.1518111.22695102.0161.656871.915461.110421.1096
1USD0.93880.815029183.1461.35041.561160.9050517.2049
1INR0.01129090.009802390.01202710.01624130.01877610.01088510.206924

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 HNL0.27523 TTD
5 HNL1.37614 TTD
10 HNL2.75228 TTD
20 HNL5.50456 TTD
50 HNL13.76140 TTD
100 HNL27.52280 TTD
250 HNL68.80700 TTD
500 HNL137.61400 TTD
1000 HNL275.22800 TTD
2000 HNL550.45600 TTD
5000 HNL1376.14000 TTD
10000 HNL2752.28000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / لامبيرا هندوراسي
1 TTD3.63335 HNL
5 TTD18.16675 HNL
10 TTD36.33350 HNL
20 TTD72.66700 HNL
50 TTD181.66750 HNL
100 TTD363.33500 HNL
250 TTD908.33750 HNL
500 TTD1816.67500 HNL
1000 TTD3633.35000 HNL
2000 TTD7266.70000 HNL
5000 TTD18166.75000 HNL
10000 TTD36333.50000 HNL