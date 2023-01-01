لمبيرة هندوراسية إلى درهم مغربي

تحويل HNL إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٤١٧٫٢٢ mad

1.00000 HNL = 0.41722 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:43 UTC
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HNL إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86821.06688.63071.439851.664450.964318.341
1GBP1.1518111.2278102.0831.658391.917091.1106921.1248
1USD0.93810.814465183.14321.35071.56140.904617.2054
1INR0.01128280.009795930.012027410.01624550.01877970.010880.206937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الدرهم المغربي
1 HNL0.41722 MAD
5 HNL2.08611 MAD
10 HNL4.17223 MAD
20 HNL8.34446 MAD
50 HNL20.86115 MAD
100 HNL41.72230 MAD
250 HNL104.30575 MAD
500 HNL208.61150 MAD
1000 HNL417.22300 MAD
2000 HNL834.44600 MAD
5000 HNL2086.11500 MAD
10000 HNL4172.23000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / لامبيرا هندوراسي
1 MAD2.39680 HNL
5 MAD11.98400 HNL
10 MAD23.96800 HNL
20 MAD47.93600 HNL
50 MAD119.84000 HNL
100 MAD239.68000 HNL
250 MAD599.20000 HNL
500 MAD1198.40000 HNL
1000 MAD2396.80000 HNL
2000 MAD4793.60000 HNL
5000 MAD11984.00000 HNL
10000 MAD23968.00000 HNL