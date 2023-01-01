لمبيرة هندوراسية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل HNL إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
19378 kzt

1.00000 HNL = 19.37800 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:33 UTC
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HNL إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.065988.61711.439441.663130.9641518.327
1GBP1.1523411.2282102.111.658621.916371.1110321.1175
1USD0.93820.8142183.13831.350451.560310.904517.1939
1INR0.01128450.009793320.012028210.01624340.01876760.01087950.206811

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / تنغي كازاخستاني
1 HNL19.37800 KZT
5 HNL96.89000 KZT
10 HNL193.78000 KZT
20 HNL387.56000 KZT
50 HNL968.90000 KZT
100 HNL1937.80000 KZT
250 HNL4844.50000 KZT
500 HNL9689.00000 KZT
1000 HNL19378.00000 KZT
2000 HNL38756.00000 KZT
5000 HNL96890.00000 KZT
10000 HNL193780.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / لامبيرا هندوراسي
1 KZT0.05160 HNL
5 KZT0.25802 HNL
10 KZT0.51605 HNL
20 KZT1.03210 HNL
50 KZT2.58025 HNL
100 KZT5.16049 HNL
250 KZT12.90123 HNL
500 KZT25.80245 HNL
1000 KZT51.60490 HNL
2000 KZT103.20980 HNL
5000 KZT258.02450 HNL
10000 KZT516.04900 HNL