الدولار الغياني إلى دينار بحريني

تحويل GYD إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٫٨٠٠ bhd

1.00000 GYD = 0.00180 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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GYD إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.49451.436861.661330.962518.2906
1GBP1.1528711.2273102.0291.656611.915411.1096421.0878
1USD0.93940.814797183.13251.34981.560670.904217.1823
1INR0.01130010.009801180.01202910.01623670.01877330.01087660.206686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Bahraini Dinar
1 GYD0.00180 BHD
5 GYD0.00900 BHD
10 GYD0.01800 BHD
20 GYD0.03601 BHD
50 GYD0.09002 BHD
100 GYD0.18003 BHD
250 GYD0.45008 BHD
500 GYD0.90016 BHD
1000 GYD1.80032 BHD
2000 GYD3.60064 BHD
5000 GYD9.00160 BHD
10000 GYD18.00320 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار غياني
1 BHD555.45500 GYD
5 BHD2777.27500 GYD
10 BHD5554.55000 GYD
20 BHD11109.10000 GYD
50 BHD27772.75000 GYD
100 BHD55545.50000 GYD
250 BHD138863.75000 GYD
500 BHD277727.50000 GYD
1000 BHD555455.00000 GYD
2000 BHD1110910.00000 GYD
5000 BHD2777275.00000 GYD
10000 BHD5554550.00000 GYD