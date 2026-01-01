كتزال غواتيمالي إلى روبية باكستانية

حوّل GTQ إلى PKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 36.40 PKR

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى PKR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى PKR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى PKR اليوم

GTQPKR
1 GTQ36.40 PKR
5 GTQ182.00 PKR
10 GTQ364.00 PKR
20 GTQ727.99 PKR
50 GTQ1,819.98 PKR
100 GTQ3,639.95 PKR
250 GTQ9,099.88 PKR
500 GTQ18,199.75 PKR
1000 GTQ36,399.50 PKR
2000 GTQ72,799 PKR
5000 GTQ181,997.50 PKR
10000 GTQ363,995.00 PKR
PKRGTQ
1 PKR0.03 GTQ
5 PKR0.14 GTQ
10 PKR0.27 GTQ
20 PKR0.55 GTQ
50 PKR1.37 GTQ
100 PKR2.75 GTQ
250 PKR6.87 GTQ
500 PKR13.74 GTQ
1000 PKR27.47 GTQ
2000 PKR54.95 GTQ
5000 PKR137.36 GTQ
10000 PKR274.73 GTQ

الأسئلة الشائعة

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