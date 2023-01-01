كتزال غواتيمالي إلى جنيه جيرزي

تحويل GTQ إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 gtq
101.12 jep

1.00000 GTQ = 0.10112 JEP

Mid-market exchange rate at 20:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095391.28781.492291.658290.9643518.8033
1 GBP1.1528711.26275105.2441.720431.911811.1117721.678
1 USD0.9130.791922183.3451.362451.5140.8804517.1673
1 INR0.01095440.009501740.011998310.01634710.01816550.01056390.205979

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه جيرسي
1 GTQ0.10112 JEP
5 GTQ0.50558 JEP
10 GTQ1.01117 JEP
20 GTQ2.02234 JEP
50 GTQ5.05585 JEP
100 GTQ10.11170 JEP
250 GTQ25.27925 JEP
500 GTQ50.55850 JEP
1000 GTQ101.11700 JEP
2000 GTQ202.23400 JEP
5000 GTQ505.58500 JEP
10000 GTQ1011.17000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Guatemalan Quetzal
1 JEP9.88953 GTQ
5 JEP49.44765 GTQ
10 JEP98.89530 GTQ
20 JEP197.79060 GTQ
50 JEP494.47650 GTQ
100 JEP988.95300 GTQ
250 JEP2472.38250 GTQ
500 JEP4944.76500 GTQ
1000 JEP9889.53000 GTQ
2000 JEP19779.06000 GTQ
5000 JEP49447.65000 GTQ
10000 JEP98895.30000 GTQ