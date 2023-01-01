ألف جنيه جيرزي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل JEP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٩٬٥٣٦٫٨٢ gtq

1.00000 JEP = 9.53682 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

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JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Guatemalan Quetzal
1 JEP9.53682 GTQ
5 JEP47.68410 GTQ
10 JEP95.36820 GTQ
20 JEP190.73640 GTQ
50 JEP476.84100 GTQ
100 JEP953.68200 GTQ
250 JEP2384.20500 GTQ
500 JEP4768.41000 GTQ
1000 JEP9536.82000 GTQ
2000 JEP19073.64000 GTQ
5000 JEP47684.10000 GTQ
10000 JEP95368.20000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه جيرسي
1 GTQ0.10486 JEP
5 GTQ0.52429 JEP
10 GTQ1.04857 JEP
20 GTQ2.09714 JEP
50 GTQ5.24285 JEP
100 GTQ10.48570 JEP
250 GTQ26.21425 JEP
500 GTQ52.42850 JEP
1000 GTQ104.85700 JEP
2000 GTQ209.71400 JEP
5000 GTQ524.28500 JEP
10000 GTQ1048.57000 JEP