دالاسي غامبي إلى دينار كويتي

تحويل GMD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٤٫٧٨٢ kwd

1.00000 GMD = 0.00478 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:25 UTC
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GMD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.0632588.41391.436721.663410.962918.3049
1GBP1.152611.2256101.9141.656091.91741.1098421.0999
1USD0.940550.815927183.15441.351251.564460.905617.216
1INR0.01131040.009812190.012025810.01624990.01881390.01089060.207037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Kuwaiti Dinar
1 GMD0.00478 KWD
5 GMD0.02391 KWD
10 GMD0.04782 KWD
20 GMD0.09563 KWD
50 GMD0.23908 KWD
100 GMD0.47816 KWD
250 GMD1.19540 KWD
500 GMD2.39079 KWD
1000 GMD4.78159 KWD
2000 GMD9.56318 KWD
5000 GMD23.90795 KWD
10000 GMD47.81590 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Gambian Dalasi
1 KWD209.13600 GMD
5 KWD1045.68000 GMD
10 KWD2091.36000 GMD
20 KWD4182.72000 GMD
50 KWD10456.80000 GMD
100 KWD20913.60000 GMD
250 KWD52284.00000 GMD
500 KWD104568.00000 GMD
1000 KWD209136.00000 GMD
2000 KWD418272.00000 GMD
5000 KWD1045680.00000 GMD
10000 KWD2091360.00000 GMD