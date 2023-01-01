جنيه جبل طارق إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل GIP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٧٦١٬٣٥٠ xof

1.00000 GIP = 761.35000 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GIP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063488.38591.43661.661430.9630518.2495
1GBP1.1528711.226101.9011.656261.915481.1102721.04
1USD0.94040.815661183.11631.350951.562380.9056517.1615
1INR0.0113140.009813490.012031310.01625370.01879750.01089620.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 GIP761.35000 XOF
5 GIP3806.75000 XOF
10 GIP7613.50000 XOF
20 GIP15227.00000 XOF
50 GIP38067.50000 XOF
100 GIP76135.00000 XOF
250 GIP190337.50000 XOF
500 GIP380675.00000 XOF
1000 GIP761350.00000 XOF
2000 GIP1522700.00000 XOF
5000 GIP3806750.00000 XOF
10000 GIP7613500.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه جبل طارق
1 XOF0.00131 GIP
5 XOF0.00657 GIP
10 XOF0.01313 GIP
20 XOF0.02627 GIP
50 XOF0.06567 GIP
100 XOF0.13135 GIP
250 XOF0.32837 GIP
500 XOF0.65673 GIP
1000 XOF1.31346 GIP
2000 XOF2.62692 GIP
5000 XOF6.56730 GIP
10000 XOF13.13460 GIP