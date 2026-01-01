جنيه جبل طارق إلى تينغ كازاخستاني

حوّل GIP إلى KZT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GIP = 625.6 KZT

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GIP إلى KZT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GIP إلى KZT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GIP إلى KZT اليوم

GIPKZT
1 GIP625.61 KZT
5 GIP3,128.03 KZT
10 GIP6,256.05 KZT
20 GIP12,512.10 KZT
50 GIP31,280.25 KZT
100 GIP62,560.50 KZT
250 GIP156,401.25 KZT
500 GIP312,802.50 KZT
1000 GIP625,605 KZT
2000 GIP1,251,210 KZT
5000 GIP3,128,025 KZT
10000 GIP6,256,050 KZT
KZTGIP
1 KZT0.00 GIP
5 KZT0.01 GIP
10 KZT0.02 GIP
20 KZT0.03 GIP
50 KZT0.08 GIP
100 KZT0.16 GIP
250 KZT0.40 GIP
500 KZT0.80 GIP
1000 KZT1.60 GIP
2000 KZT3.20 GIP
5000 KZT7.99 GIP
10000 KZT15.98 GIP

الأسئلة الشائعة