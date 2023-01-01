سيدي غاني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل GHS إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٧١٩٫٠٥ mop

1.00000 GHS = 0.71905 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 11:55 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

GHS إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.063888.3811.437411.661930.962718.2052
1GBP1.153211.22675101.9191.657581.91651.1101920.9939
1USD0.940.815162183.08051.35121.562260.905117.1134
1INR0.01131460.009811710.012036510.01626370.01880410.01089430.205986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Macanese Pataca
1 GHS0.71905 MOP
5 GHS3.59523 MOP
10 GHS7.19045 MOP
20 GHS14.38090 MOP
50 GHS35.95225 MOP
100 GHS71.90450 MOP
250 GHS179.76125 MOP
500 GHS359.52250 MOP
1000 GHS719.04500 MOP
2000 GHS1438.09000 MOP
5000 GHS3595.22500 MOP
10000 GHS7190.45000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Ghanaian Cedi
1 MOP1.39073 GHS
5 MOP6.95365 GHS
10 MOP13.90730 GHS
20 MOP27.81460 GHS
50 MOP69.53650 GHS
100 MOP139.07300 GHS
250 MOP347.68250 GHS
500 MOP695.36500 GHS
1000 MOP1390.73000 GHS
2000 MOP2781.46000 GHS
5000 MOP6953.65000 GHS
10000 MOP13907.30000 GHS