5 سيدي غاني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل GHS إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

5 ghs
3.25 mop

1.00000 GHS = 0.65095 MOP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Macanese Pataca
1 GHS0.65095 MOP
5 GHS3.25476 MOP
10 GHS6.50953 MOP
20 GHS13.01906 MOP
50 GHS32.54765 MOP
100 GHS65.09530 MOP
250 GHS162.73825 MOP
500 GHS325.47650 MOP
1000 GHS650.95300 MOP
2000 GHS1301.90600 MOP
5000 GHS3254.76500 MOP
10000 GHS6509.53000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Ghanaian Cedi
1 MOP1.53621 GHS
5 MOP7.68105 GHS
10 MOP15.36210 GHS
20 MOP30.72420 GHS
50 MOP76.81050 GHS
100 MOP153.62100 GHS
250 MOP384.05250 GHS
500 MOP768.10500 GHS
1000 MOP1536.21000 GHS
2000 MOP3072.42000 GHS
5000 MOP7681.05000 GHS
10000 MOP15362.10000 GHS